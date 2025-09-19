Soirée jeux de société Bonny-sur-Loire

Soirée jeux de société Bonny-sur-Loire vendredi 19 septembre 2025.

Soirée jeux de société

1 Rue de Bicêtre Bonny-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 20:00:00

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

La bibliothèque de Bonny-sur-Loire vous ouvre ses portes !

Vendredi 19/09 à 20h soirée jeux de société

Samedi 20/09 portes ouvertes après travaux, de 10h à 12h et 14h à 17h avec animations, jeux enfants, enquête interactive (11+), lots à gagner

La bibliothèque de Bonny-sur-Loire vous invite à un week-end festif à l’occasion de sa réouverture après agrandissement !

Vendredi 19 septembre à 20h, démarrez les festivités avec une soirée conviviale autour de jeux de société, ouverte à tous.

Samedi 20 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 17h, venez découvrir les nouveaux espaces lors de la journée portes ouvertes. De 14h à 17h, place aux animations jeux pour enfants en intérieur et extérieur, et une enquête interactive palpitante Qui a refroidi Lemaure ? pour les 11 ans et plus. L’APE sera également de la partie pour enrichir cette journée.

Plusieurs lots sont à gagner, alors ne manquez pas ce rendez-vous familial et convivial !

Infos 02 38 31 57 71. Venez nombreux partager ce moment de découverte et de jeux ! .

1 Rue de Bicêtre Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 57 71

English :

The Bonny-sur-Loire library opens its doors to you!

Friday 19/09 at 8pm: board games evening

Saturday 20/09: open house after renovation, from 10am to 12pm and 2pm to 5pm with activities, children’s games, interactive survey (11+), prizes to be won

German :

Die Bibliothek von Bonny-sur-Loire öffnet ihre Türen für Sie!

Freitag, 19/09 um 20 Uhr: Abend mit Gesellschaftsspielen

Samstag, 20.09.: Tag der offenen Tür nach den Renovierungsarbeiten, von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr mit Animationen, Kinderspielen, interaktiver Umfrage (11+), Preisen zu gewinnen

Italiano :

La biblioteca di Bonny-sur-Loire vi apre le porte!

Venerdì 19/09 alle 20:00: serata di giochi da tavolo

Sabato 20/09: porte aperte dopo la ristrutturazione, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00, con attività, giochi per bambini, sondaggio interattivo (11+), premi in palio

Espanol :

¡La biblioteca de Bonny-sur-Loire te abre sus puertas!

Viernes 19/09 a las 20 h: velada de juegos de mesa

Sábado 20/09: puertas abiertas tras la renovación, de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 con actividades, juegos infantiles, encuesta interactiva (mayores de 11 años), premios para ganar

L’événement Soirée jeux de société Bonny-sur-Loire a été mis à jour le 2025-08-30 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX