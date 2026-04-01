Soirée jeux de société Médiathèque de Carantec Carantec

Soirée jeux de société

Médiathèque de Carantec 4 Rue Pasteur Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 20:00:00

fin : 2026-04-21 22:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Le Local Jeunes de Carantec et la médiathèque organisent une soirée jeux de société à la médiathèque de Carantec.

Venez vous amuser entres amis, en famille ou faire des rencontres ludiques le temps d’un jeu de cartes ou de plateau! L’occasion aussi de découvrir de nouveaux jeux de société. .

Médiathèque de Carantec 4 Rue Pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 78 31 17

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English : Soirée jeux de société

L’événement Soirée jeux de société Carantec a été mis à jour le 2026-03-28 par OT BAIE DE MORLAIX