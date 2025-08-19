Soirée jeux de société Espace Culturel Terraqué Carnac

Soirée jeux de société

Espace Culturel Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14 22:00:00

Date(s) :

2025-11-14

Découvrez une sélection de jeux de société et venez partager un moment ludique et convivial à la ludothèque. À partir de 12 ans. Gratuit en accès libre. .

Espace Culturel Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée jeux de société Carnac a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon