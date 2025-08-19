Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée jeux de société Espace Culturel Terraqué Carnac vendredi 14 novembre 2025.

Début : 2025-11-14 20:00:00
fin : 2025-11-14 22:00:00

2025-11-14

Découvrez une sélection de jeux de société et venez partager un moment ludique et convivial à la ludothèque. À partir de 12 ans. Gratuit en accès libre.   .

Espace Culturel Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne  

L’événement Soirée jeux de société Carnac a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon