Soirée jeux de société Espace Culturel Terraqué Carnac
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 20:00:00
fin : 2025-11-14 22:00:00
Date(s) :
2025-11-14
Découvrez une sélection de jeux de société et venez partager un moment ludique et convivial à la ludothèque. À partir de 12 ans. Gratuit en accès libre. .
Espace Culturel Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne
