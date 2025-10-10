SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTE BAR EL BARRIO Cazères

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTE BAR EL BARRIO Cazères vendredi 10 octobre 2025.

BAR EL BARRIO 4 Place Henri Barbusse Cazères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 23:30:00
fin : 2025-10-31 23:59:00

Date(s) :
2025-10-10 2025-10-17 2025-10-24 2025-10-31 2025-11-07 2025-11-14 2025-11-21 2025-11-28 2025-12-05 2025-12-12

TOUS LES VENDREDIS DE 21H JUSQU’À MINUIT
SOIRÉE RÉSERVÉE AUX JOUEURS DE SOCIÉTÉ UNIQUEMENT   .

BAR EL BARRIO 4 Place Henri Barbusse Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 10 81 99 

English :

EVERY FRIDAY FROM 9PM TO MIDNIGHT

German :

JEDEN FREITAG VON 21 UHR BIS MITTERNACHT

Italiano :

OGNI VENERDÌ DALLE 21.00 A MEZZANOTTE

Espanol :

TODOS LOS VIERNES DE 21.00 A 24.00 HORAS

