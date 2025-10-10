SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTE BAR EL BARRIO Cazères
Tarif : – –
Début : 2025-10-10 23:30:00
fin : 2025-10-31 23:59:00
Date(s) :
2025-10-10 2025-10-17 2025-10-24 2025-10-31 2025-11-07 2025-11-14 2025-11-21 2025-11-28 2025-12-05 2025-12-12
TOUS LES VENDREDIS DE 21H JUSQU’À MINUIT
SOIRÉE RÉSERVÉE AUX JOUEURS DE SOCIÉTÉ UNIQUEMENT .
BAR EL BARRIO 4 Place Henri Barbusse Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 10 81 99
English :
EVERY FRIDAY FROM 9PM TO MIDNIGHT
German :
JEDEN FREITAG VON 21 UHR BIS MITTERNACHT
Italiano :
OGNI VENERDÌ DALLE 21.00 A MEZZANOTTE
Espanol :
TODOS LOS VIERNES DE 21.00 A 24.00 HORAS
L’événement SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTE Cazères a été mis à jour le 2025-10-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE