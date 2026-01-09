SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTE BAR EL BARRIO Cazères
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTE BAR EL BARRIO Cazères vendredi 9 janvier 2026.
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTE
BAR EL BARRIO 4 Place Henri Barbusse Cazères Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-09 05:00:00
fin : 2026-06-19 23:59:00
Date(s) :
2026-01-09 2026-01-16 2026-01-23 2026-01-30 2026-02-06 2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-06 2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27 2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-01 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-22
TOUS LES VENDREDIS DE 21H JUSQU’À MINUIT
SOIRÉE RÉSERVÉE AUX JOUEURS DE SOCIÉTÉ UNIQUEMENT .
BAR EL BARRIO 4 Place Henri Barbusse Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 10 81 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
EVERY FRIDAY FROM 9PM TO MIDNIGHT
L’événement SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTE Cazères a été mis à jour le 2026-01-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE