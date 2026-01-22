Soirée jeux de société (Centre culturel ) Brive-la-Gaillarde
Soirée jeux de société (Centre culturel ) Brive-la-Gaillarde vendredi 30 janvier 2026.
Soirée jeux de société (Centre culturel )
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-30
2026-01-30
Soirée jeux de société au Centre culturel. Passez un moment ludique, seul, en famille ou entre amis dans une ambiance conviviale.
GRATUIT / Ouvert à tous / Dès 8 ans
A 20h. .
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51
