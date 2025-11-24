Soirée jeux de société Salle des services publics Cérences
Soirée jeux de société Salle des services publics Cérences vendredi 23 janvier 2026.
Soirée jeux de société
Salle des services publics 7 Place du Marché Cérences Manche
Tarif : – –
Début : 2026-01-23 20:00:00
fin : 2026-01-23 23:00:00
2026-01-23
Ouvert à tous. Venez faire découvrir les jeux que vous aimez ou en découvrir de nouveaux .
+33 9 03 84 98 96 contact@rejouets.com
