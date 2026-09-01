Soirée jeux de société Cernay
vendredi 25 septembre 2026 · Cernay
Informations pratiques
Cernay
Soirée jeux de société
5 rue du Maréchal Foch Cernay Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-11-27 21:00:00
Date(s) :
2026-09-25 2026-10-09 2026-10-30 2026-11-13 2026-11-27
Partagez un moment convivial autour de jeux de société ! Inscription obligatoire. Option pizza pour prolonger la soirée autour d’un repas.
Venez partager un moment convivial autour de jeux de société ! Que vous soyez amateur de jeux de stratégie, de réflexion ou simplement à la recherche d’un bon moment à partager, cette soirée est ouverte à tous. L’inscription est obligatoire. Pour encore plus de convivialité, une option pizza est proposée aux participants. .
5 rue du Maréchal Foch Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 79 94 46
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English :
Come enjoy a fun evening playing board games! Registration is required. Pizza option available to extend the evening with a meal.
L’événement Soirée jeux de société Cernay a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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