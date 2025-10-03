Soirée Jeux de société Salle des Associations Chanteuges
Soirée Jeux de société Salle des Associations Chanteuges vendredi 3 octobre 2025.
Soirée Jeux de société
Salle des Associations 5 cour de l’Abbaye Chanteuges Haute-Loire
Début : 2025-10-03 20:00:00
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-10-03
Soirée Jeux de société où tout le monde ramène un jeu, avec boissons et pâtisseries sur place.
Salle des Associations 5 cour de l’Abbaye Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 02 87
English :
Board games evening where everyone brings a game, with drinks and pastries on the premises.
German :
Abend mit Gesellschaftsspielen, bei dem jeder ein Spiel mitbringt, mit Getränken und Gebäck vor Ort.
Italiano :
Serata di giochi da tavolo in cui ognuno porta un gioco, con bevande e dolci a disposizione.
Espanol :
Tarde de juegos de mesa en la que cada uno trae un juego, con bebidas y pasteles disponibles.
