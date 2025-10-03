Soirée Jeux de société Salle des Associations Chanteuges

Soirée Jeux de société

Salle des Associations 5 cour de l’Abbaye Chanteuges Haute-Loire

Soirée Jeux de société où tout le monde ramène un jeu, avec boissons et pâtisseries sur place.

Salle des Associations 5 cour de l’Abbaye Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 02 87

English :

Board games evening where everyone brings a game, with drinks and pastries on the premises.

German :

Abend mit Gesellschaftsspielen, bei dem jeder ein Spiel mitbringt, mit Getränken und Gebäck vor Ort.

Italiano :

Serata di giochi da tavolo in cui ognuno porta un gioco, con bevande e dolci a disposizione.

Espanol :

Tarde de juegos de mesa en la que cada uno trae un juego, con bebidas y pasteles disponibles.

