Soirée jeux de société Châteaudun

Soirée jeux de société Châteaudun vendredi 17 octobre 2025.

Soirée jeux de société

Médiathèque de Châteaudun Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 18:00:00

fin : 2025-10-17 20:30:00

Date(s) :

2025-10-17

Jeux de société pour adultes et enfants. Gratuit et ouvert à tous. Nombre de places limitées, inscrivez-vous !

.

Médiathèque de Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 76 95

English :

Board games for adults and children. Free and open to all. Places are limited, so register now!

German :

Gesellschaftsspiele für Erwachsene und Kinder. Kostenlos und offen für alle. Begrenzte Anzahl an Plätzen, melden Sie sich an!

Italiano :

Giochi da tavolo per adulti e bambini. Gratuito e aperto a tutti. I posti sono limitati, quindi iscrivetevi subito!

Espanol :

Juegos de mesa para adultos y niños. Gratuito y abierto a todos. Las plazas son limitadas, ¡inscríbase ya!

L’événement Soirée jeux de société Châteaudun a été mis à jour le 2025-10-13 par OT GRAND CHATEAUDUN