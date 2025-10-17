Soirée jeux de société Châteaudun
Soirée jeux de société Châteaudun vendredi 17 octobre 2025.
Soirée jeux de société
Médiathèque de Châteaudun Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-17 18:00:00
fin : 2025-10-17 20:30:00
Date(s) :
2025-10-17
Jeux de société pour adultes et enfants. Gratuit et ouvert à tous. Nombre de places limitées, inscrivez-vous !
Médiathèque de Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 76 95
English :
Board games for adults and children. Free and open to all. Places are limited, so register now!
German :
Gesellschaftsspiele für Erwachsene und Kinder. Kostenlos und offen für alle. Begrenzte Anzahl an Plätzen, melden Sie sich an!
Italiano :
Giochi da tavolo per adulti e bambini. Gratuito e aperto a tutti. I posti sono limitati, quindi iscrivetevi subito!
Espanol :
Juegos de mesa para adultos y niños. Gratuito y abierto a todos. Las plazas son limitadas, ¡inscríbase ya!
