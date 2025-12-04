Soirée jeux de société Châteaudun

Soirée jeux de société Châteaudun jeudi 4 décembre 2025.

Soirée jeux de société

Salle Jean de le Fontaine Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 20:00:00

fin : 2025-12-04 23:00:00

Date(s) :

2025-12-04

De 10 à 120 ans, la ludothèque itinérante associative Ludo’Beauce vous proposer de décompresser en partageant un moment convivial. Découvrez de nombreux jeux de société. La première visite est gratuite.

.

Salle Jean de le Fontaine Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 38 85 48 43 ludobeauce@gmail.com

English :

From 10 to 120 years old, the Ludo’Beauce mobile games library offers you the chance to unwind and share a convivial moment. Discover a wide range of board games. The first visit is free of charge.

German :

Von 10 bis 120 Jahren bietet Ihnen die vereinseigene mobile Ludothek Ludo’Beauce die Möglichkeit, sich bei einem geselligen Beisammensein zu entspannen. Entdecken Sie zahlreiche Gesellschaftsspiele. Der erste Besuch ist kostenlos.

Italiano :

Da 10 a 120 anni, la ludoteca mobile di Ludo’Beauce vi offre la possibilità di rilassarvi condividendo un momento di amicizia. Scoprite una vasta gamma di giochi da tavolo. La prima visita è gratuita.

Espanol :

De 10 a 120 años, la ludoteca móvil Ludo’Beauce le ofrece la posibilidad de relajarse compartiendo un momento amistoso. Descubra una amplia gama de juegos de mesa. La primera visita es gratuita.

L’événement Soirée jeux de société Châteaudun a été mis à jour le 2025-09-16 par OT GRAND CHATEAUDUN