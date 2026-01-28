Soirée jeux de société Châteauroux

Soirée jeux de société

Place Madeleine Renaud et Jean Louis Barrault Châteauroux Indre

Gratuit

Début : Samedi 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Dans le cadre de la quête des jeux , l’association Autour de la Scène organise une soirée jeux de société au café Equinoxe à partir de 18h30.

Venez avec vos jeux ou découvrir de nouveaux jeux. Petite restauration sur place. .

Place Madeleine Renaud et Jean Louis Barrault Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire autourdelascene@gmail.com

English :

As part of its quest for games, the Autour de la Scène association is organizing an evening of board games at the Café Equinoxe from 6:30pm.

