Soirée jeux de société Châteauroux

Place Madeleine Renaud et Jean Louis Barrault Châteauroux Indre

Dans le cadre de la quête des jeux , l’association Autour de la Scène organise une soirée jeux de société au café Equinoxe à partir de 18h30.
Venez avec vos jeux ou découvrir de nouveaux jeux.  Petite restauration sur place.   .

Place Madeleine Renaud et Jean Louis Barrault Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire   autourdelascene@gmail.com

English :

As part of its quest for games, the Autour de la Scène association is organizing an evening of board games at the Café Equinoxe from 6:30pm.

