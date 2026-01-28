Soirée jeux de société Châteauroux
Soirée jeux de société Châteauroux samedi 28 février 2026.
Soirée jeux de société
Place Madeleine Renaud et Jean Louis Barrault Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi 2026-02-28
Dans le cadre de la quête des jeux , l’association Autour de la Scène organise une soirée jeux de société au café Equinoxe à partir de 18h30.
Venez avec vos jeux ou découvrir de nouveaux jeux. Petite restauration sur place. .
Place Madeleine Renaud et Jean Louis Barrault Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire autourdelascene@gmail.com
English :
As part of its quest for games, the Autour de la Scène association is organizing an evening of board games at the Café Equinoxe from 6:30pm.
