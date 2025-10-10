Soirée jeux de société La Cabane du Lac Châtellerault
Soirée jeux de société La Cabane du Lac Châtellerault vendredi 10 octobre 2025.
Soirée jeux de société
La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
.
La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 80 lacabanedulac@grand-chatellerault.fr
English : Soirée jeux de société
German : Soirée jeux de société
Italiano :
Espanol : Soirée jeux de société
L’événement Soirée jeux de société Châtellerault a été mis à jour le 2025-08-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne