Soirée jeux de société La Cabane du Lac Châtellerault
Soirée jeux de société La Cabane du Lac Châtellerault vendredi 22 mai 2026.
Soirée jeux de société
La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
.
La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 80 lacabanedulac@grand-chatellerault.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée jeux de société
L’événement Soirée jeux de société Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne