Soirée Jeux de Société Chaud les Jeux ! Cholet mardi 7 octobre 2025.
65 avenue du Lac Cholet
Début : 2025-10-07 19:30:00
fin : 2025-10-07
2025-10-07
Plus de 500 jeux de société à disposition ! Possibilité de venir seul ou accompagné, tout le monde est intégré aux tables de jeux, et les règles sont toujours expliquées. .
65 avenue du Lac Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 31 03 09 18 chaudlesjeux@proton.me
