Soirée Jeux de Société Chaud les Jeux ! Cholet mardi 3 février 2026.

Début : 2026-02-03 19:00:00
fin : 2026-02-03 23:00:00

2026-02-03

Soirée Jeux de Société pour tous les niveaux (famille, initié, expert, jeux d’ambiance..).
Venez seul ou en bande, tout le monde est intégré aux tables de jeux !
Entrée 4€   .

65 avenue du Lac Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire   chaudlesjeux@proton.me

