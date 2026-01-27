Soirée Jeux de Société Chaud les Jeux !

65 avenue du Lac Cholet Maine-et-Loire

Début : 2026-02-03 19:00:00

fin : 2026-02-03 23:00:00

2026-02-03

Soirée Jeux de Société pour tous les niveaux (famille, initié, expert, jeux d’ambiance..).

Venez seul ou en bande, tout le monde est intégré aux tables de jeux !

Entrée 4€ .

65 avenue du Lac Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire chaudlesjeux@proton.me

L’événement Soirée Jeux de Société Chaud les Jeux ! Cholet a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de tourisme du Choletais