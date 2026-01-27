Soirée Jeux de Société Chaud les Jeux ! Cholet
65 avenue du Lac Cholet
2026-02-03 19:00:00
2026-02-03 23:00:00
2026-02-03
Soirée Jeux de Société pour tous les niveaux (famille, initié, expert, jeux d’ambiance..).
Venez seul ou en bande, tout le monde est intégré aux tables de jeux !
Entrée 4€ .
65 avenue du Lac Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire chaudlesjeux@proton.me
