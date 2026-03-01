Soirée Jeux de Société Chaud les Jeux !

65 avenue du Lac Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 19:00:00

fin : 2026-03-10 23:00:00

Date(s) :

2026-03-10

Soirée Jeux de Société pour tous les niveaux (famille, initié, expert, jeux d’ambiance..).

Venez seul ou en bande, tout le monde est intégré aux tables de jeux !

Nous conseillons de venir à partir de 15 ans.

️ Nous avons plus de 500 jeux ! La liste ici https://www.myludo.fr/#!/profil/antre-des-joueurs-1845

RDV à la Salle d’Activités et de Loisirs du Val de Moine ! 65 avenue du Lac à Cholet (route de Ribou)

Renseignements Jocelyn 06 31 03 09 18 , ou par messenger ou instagram (chaudlesjeux) .

65 avenue du Lac Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 31 03 09 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée Jeux de Société Chaud les Jeux ! Cholet a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme du Choletais