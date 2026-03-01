Soirée Jeux de Société Chaud les Jeux ! Cholet
65 avenue du Lac Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – EUR
Début : 2026-03-10 19:00:00
fin : 2026-03-10 23:00:00
2026-03-10
Soirée Jeux de Société pour tous les niveaux (famille, initié, expert, jeux d’ambiance..).
Venez seul ou en bande, tout le monde est intégré aux tables de jeux !
Nous conseillons de venir à partir de 15 ans.
️ Nous avons plus de 500 jeux ! La liste ici https://www.myludo.fr/#!/profil/antre-des-joueurs-1845
RDV à la Salle d’Activités et de Loisirs du Val de Moine ! 65 avenue du Lac à Cholet (route de Ribou)
Renseignements Jocelyn 06 31 03 09 18 , ou par messenger ou instagram (chaudlesjeux) .
65 avenue du Lac Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 31 03 09 18
