Soirée Jeux de Société Chaud les Jeux ! Cholet
samedi 12 septembre 2026 · Cholet
Informations pratiques
Cholet
Soirée Jeux de Société Chaud les Jeux !
65 Avenue du Lac Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Tu es fan de Jeux de Société ? Ou juste un curieux qui veut découvrir de nouveaux jeux ? Chaud les Jeux est fait pour toi !!
On se réunit à partir de 18h30 avec notre placard de plus de 500 jeux à disposition !! (notre placard https://www.myludo.fr/#!/profil/chaud-les-jeux-1845 )
Pas dispo le samedi ? alors rdv à partir de 19h00 ou encore à partir de 14h30. (dates ici https://sectionjeuxasptt.wordpress.com/lagenda-des-soirees-jeux-a-venir/ )
Tarif 4€ la séance, la première est gratuite ! Adhésion possible à l’année.
À partir de 15 ans, sauf le dimanche à partir de 10 ans (enfants sous la responsabilité de leurs parents). Tu peux venir seul ou accompagné !
Infos Jocelyn au 06 31 03 09 18 ou via messenger. .
65 Avenue du Lac Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 31 03 09 18 chaudlesjeux@proton.me
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English :
Are you a fan of board games? Or just someone who’s curious and wants to discover new games? Chaud les Jeux is for you!!
L’événement Soirée Jeux de Société Chaud les Jeux ! Cholet a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de tourisme du Choletais
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