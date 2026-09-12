Informations pratiques

Cholet

Soirée Jeux de Société Chaud les Jeux !

65 Avenue du Lac Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Tu es fan de Jeux de Société ? Ou juste un curieux qui veut découvrir de nouveaux jeux ? Chaud les Jeux est fait pour toi !!

On se réunit à partir de 18h30 avec notre placard de plus de 500 jeux à disposition !! (notre placard https://www.myludo.fr/#!/profil/chaud-les-jeux-1845 )

Pas dispo le samedi ? alors rdv à partir de 19h00 ou encore à partir de 14h30. (dates ici https://sectionjeuxasptt.wordpress.com/lagenda-des-soirees-jeux-a-venir/ )

Tarif 4€ la séance, la première est gratuite ! Adhésion possible à l’année.

À partir de 15 ans, sauf le dimanche à partir de 10 ans (enfants sous la responsabilité de leurs parents). Tu peux venir seul ou accompagné !

Infos Jocelyn au 06 31 03 09 18 ou via messenger. .

65 Avenue du Lac Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 31 03 09 18 chaudlesjeux@proton.me

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English :

Are you a fan of board games? Or just someone who’s curious and wants to discover new games? Chaud les Jeux is for you!!

L’événement Soirée Jeux de Société Chaud les Jeux ! Cholet a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de tourisme du Choletais