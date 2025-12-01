Soirée jeux de société Cheffreville-Tonnencourt Salle des fêtes Livarot-Pays-d’Auge

Soirée jeux de société Cheffreville-Tonnencourt

Salle des fêtes Cheffreville-Tonnencourt Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 18:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Soirée jeux de société organisée par l’association Rencontrons-Nous à Cheffreville-Tonnencourt le samedi 20 décembre à partir de 18h00 à la salle des fêtes de Cheffreville-Tonnencourt.

Apportez du salé ou sucré à partager.

Tombola 1€ Devinez le poids du panier 2€

Repas partagé à partir de 19h30 .

English : Soirée jeux de société Cheffreville-Tonnencourt

Board games evening organized by the association Rencontrons-Nous à Cheffreville-Tonnencourt on Saturday December 20 from 6.00 pm at the village hall in Cheffreville-Tonnencourt.

German : Soirée jeux de société Cheffreville-Tonnencourt

Gesellschaftsspielabend, organisiert vom Verein Rencontrons-Nous in Cheffreville-Tonnencourt am Samstag, den 20. Dezember ab 18.00 Uhr im Festsaal von Cheffreville-Tonnencourt.

Italiano :

Serata di giochi da tavolo organizzata dall’associazione Rencontrons-Nous di Cheffreville-Tonnencourt sabato 20 dicembre dalle 18.00 presso la sala del villaggio di Cheffreville-Tonnencourt.

Espanol :

Velada de juegos de mesa organizada por la asociación Rencontrons-Nous de Cheffreville-Tonnencourt el sábado 20 de diciembre a partir de las 18.00 h en el salón del pueblo de Cheffreville-Tonnencourt.

