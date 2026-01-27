Soirée jeux de société Cheffreville-Tonnencourt Cheffreville-Tonnencourt Livarot-Pays-d’Auge

Soirée jeux de société Cheffreville-Tonnencourt

Cheffreville-Tonnencourt 1 rue de la Charité Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 18:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Soirée jeux de société organisée par l’association Rencontrons-Nous à Cheffreville-Tonnencourt le vendredi 13 février à partir de 18h30 à la salle des fêtes de Cheffreville-Tonnencourt.

Soirée jeux de société organisée par l’association Rencontrons-Nous à Cheffreville-Tonnencourt le vendredi 13 février à partir de 18h30 à la salle des fêtes de Cheffreville-Tonnencourt. Repas partagé à partir de 20h00.

Apportez du salé ou sucré à partager ainsi que votre assiette, couverts et verre.

2€ Gratuit pour les enfants .

Cheffreville-Tonnencourt 1 rue de la Charité Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 10 22 72 94

English : Soirée jeux de société Cheffreville-Tonnencourt

Board games evening organised by the Rencontrons-Nous association in Cheffreville-Tonnencourt on Friday 13 February from 6.30pm in the Cheffreville-Tonnencourt village hall.

L’événement Soirée jeux de société Cheffreville-Tonnencourt Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Lisieux Normandie Tourisme