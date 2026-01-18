Soirée jeux de société Chocolat chaud et chamallows – Bibliothèque Claire Bretécher Bibliothèque Claire Bretécher Paris

Nous vous proposons une soirée en famille ou entre amis pour venir découvrir des jeux en dégustant quelques douceurs. Un moment chaleureux pour amateurs de jeux de société.

Le vendredi 20 février 2026

de 18h00 à 21h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Bibliothèque Claire Bretécher 11 rue de Lancry 75010 Paris

+33142032598



