Soirée jeux de société Chocolat chaud et chamallows – Bibliothèque Claire Bretécher Bibliothèque Claire Bretécher Paris vendredi 20 février 2026.
Nous vous proposons une soirée en famille ou entre amis pour venir découvrir des jeux en dégustant quelques douceurs. Un moment chaleureux pour amateurs de jeux de société.
Le vendredi 20 février 2026
de 18h00 à 21h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Bibliothèque Claire Bretécher 11 rue de Lancry 75010 Paris
+33142032598
