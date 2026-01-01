Soirée jeux de société Salle communale Ciez
Soirée jeux de société Salle communale Ciez samedi 31 janvier 2026.
Soirée jeux de société
Salle communale Le bourg Ciez Nièvre
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 19:00:00
fin : 2026-01-31 23:30:00
Date(s) :
2026-01-31
Les écoles de Ciez et Perroy vous invitent à une soirée jeux de société, c’est ouvert à tous et pour tous les âges ! Des jeux de cartes et de société seront à votre disposition mais vous pourrez apporter les vôtres. Boissons et restauration sur place également. Réservations conseillées. .
Salle communale Le bourg Ciez 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 34 83 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée jeux de société
L’événement Soirée jeux de société Ciez a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Bourgogne Coeur de Loire