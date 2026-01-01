Soirée jeux de société Salle communale Ciez

Soirée jeux de société

Salle communale Le bourg Ciez Nièvre

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Début : 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-01-31 23:30:00

2026-01-31

Les écoles de Ciez et Perroy vous invitent à une soirée jeux de société, c’est ouvert à tous et pour tous les âges ! Des jeux de cartes et de société seront à votre disposition mais vous pourrez apporter les vôtres. Boissons et restauration sur place également. Réservations conseillées. .

Salle communale Le bourg Ciez 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 34 83 56

English : Soirée jeux de société

L’événement Soirée jeux de société Ciez a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Bourgogne Coeur de Loire