Soirée Jeux de société Salle polyvalente Concèze

Concèze

Soirée Jeux de société

Salle polyvalente Place de la Mairie Concèze Corrèze

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23 23:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Soirée jeux de société organisée par La Ruche de Concèze.

Cette soirée sera l’occasion de partager un moment convivial et ludique autour de jeux pour tous les âges, dans une ambiance chaleureuse et détendue. .

Salle polyvalente Place de la Mairie Concèze 19350 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 53 13 61 comby.p.l@orange.fr

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English : Soirée Jeux de société

L’événement Soirée Jeux de société Concèze a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Terres de Corrèze