Soirée jeux de société Maison des associations Coulonges-sur-l’Autize

Soirée jeux de société Maison des associations Coulonges-sur-l’Autize vendredi 6 mars 2026.

Soirée jeux de société

Maison des associations 11 rue de la bégaudière Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

L’association Ludiquez-Vous organise une soirée jeux de société. Que vous soyez joueur occasionnel ou confirmé, venez nous rendre visite, nous avons des jeux pour tout les goûts. Notre ludothèque est disponible sur myludo, profil Ludiquez Vous. N’hésitez à venir avec vos jeux préférés afin de les faire découvrir aux autres adhérents !

Adhésion adulte 15€, Adhésion enfant (-15ans) 10€, OU participation à la soirée 2€ / adulte, 1€ / enfant (-15ans)

Contact Ludiquezvous@gmail.com Julien Decay 06.71.48.32.71 /

Adresse Maison des associations 11 rue de la Bégaudière 79160 Coulonges-sur-l’Autize .

Maison des associations 11 rue de la bégaudière Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 48 32 71 ludiquezvous@gmail.com

English : Soirée jeux de société

German : Soirée jeux de société

Italiano :

Espanol : Soirée jeux de société

L’événement Soirée jeux de société Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2025-08-06 par CC Val de Gâtine