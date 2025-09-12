Soirée jeux de société dans le 14ème arrondissement Bibliothèque Georges Brassens Paris

Soirée jeux de société dans le 14ème arrondissement Bibliothèque Georges Brassens Paris vendredi 12 septembre 2025.

Depuis le mois de septembre 2024, les bibliothèques Aimé Césaire, Benoîte Groult et Georges Brassens vous accueillent tour à tour pour des soirées jeux tout public.

Un vendredi par mois, venez découvrir les nouveaux jeux de société proposés dans les bibliothèques du 14ème arrondissement. La soirée commence à 18h, et se poursuit jusqu’à 21h pour les plus enthousiastes!

Voici les RDV de 2025 :

vendredi 12 septembre : bibliothèque Georges Brassens

Georges Brassens vendredi 21 novembre : bibliothèque Aimé Césaire

Tout public à partir de 10 ans



Le vendredi 21 novembre 2025

de 18h00 à 21h00

Le vendredi 12 septembre 2025

de 18h00 à 21h00

gratuit

Réservation dans l’une des 3 bibliothèques du 14ème arrondissement, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris