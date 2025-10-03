Soirée jeux de société dans le 14ème arrondissement Bibliothèque Georges Brassens Paris
Soirée jeux de société dans le 14ème arrondissement Bibliothèque Georges Brassens Paris vendredi 3 octobre 2025.
Depuis le mois de septembre 2024, les bibliothèques Aimé Césaire, Benoîte Groult et Georges Brassens vous accueillent tour à tour pour des soirées jeux tout public.
Un vendredi par mois, venez découvrir les nouveaux jeux de société proposés dans les bibliothèques du 14ème arrondissement. La soirée commence à 18h, et se poursuit jusqu’à 21h pour les plus enthousiastes!
Voici les prochains RDV à venir :
- vendredi 03 octobre : bibliothèque Benoîte Groult –
inscriptions en ligne ouvertes le 12 septembre
- vendredi 21 novembre : bibliothèque Aimé Césaire – inscriptions en ligne ouvertes le 3 octobre
Tout public à partir de 10 ans
Un vendredi par mois, venez découvrir les nouveaux jeux de société proposés dans les bibliothèques du 14ème arrondissement : nos classiques incontournables seront aussi de la partie. Seul, en famille ou entre amis, de 10 à 110 ans, venez vous défier et vous amuser !
Le vendredi 03 octobre 2025
de 18h00 à 21h00
Le vendredi 21 novembre 2025
de 18h00 à 21h00
gratuit
Réservation dans l’une des 3 bibliothèques du 14ème arrondissement, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr
Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-03T21:00:00+02:00
fin : 2025-11-21T22:00:00+01:00
Date(s) : 2025-10-03T18:00:00+02:00_2025-10-03T21:00:00+02:00;2025-11-21T18:00:00+02:00_2025-11-21T21:00:00+02:00
Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris