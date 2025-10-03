Soirée jeux de société dans le 14ème arrondissement Bibliothèque Georges Brassens Paris

Soirée jeux de société dans le 14ème arrondissement Bibliothèque Georges Brassens Paris vendredi 3 octobre 2025.

Depuis le mois de septembre 2024, les bibliothèques Aimé Césaire, Benoîte Groult et Georges Brassens vous accueillent tour à tour pour des soirées jeux tout public.

Un vendredi par mois, venez découvrir les nouveaux jeux de société proposés dans les bibliothèques du 14ème arrondissement. La soirée commence à 18h, et se poursuit jusqu’à 21h pour les plus enthousiastes!

Voici les prochains RDV à venir :

vendredi 03 octobre : bibliothèque Benoîte Groult –

inscriptions en ligne ouvertes le 12 septembre

vendredi 21 novembre : bibliothèque Aimé Césaire – inscriptions en ligne ouvertes le 3 octobre

Tout public à partir de 10 ans



Un vendredi par mois, venez découvrir les nouveaux jeux de société proposés dans les bibliothèques du 14ème arrondissement : nos classiques incontournables seront aussi de la partie. Seul, en famille ou entre amis, de 10 à 110 ans, venez vous défier et vous amuser !

Le vendredi 03 octobre 2025

de 18h00 à 21h00

Le vendredi 21 novembre 2025

de 18h00 à 21h00

gratuit

Réservation dans l’une des 3 bibliothèques du 14ème arrondissement, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris