Informations pratiques

Yzeures-sur-Creuse

Soirée jeux de société d’antan

Place François Mitterrand Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 19:30:00

fin : 2026-11-27 22:00:00

Date(s) :

2026-10-02 2026-11-27

De nombreux jeux seront proposés lors de cette soirée (cartes, dés, jeux de plateaux, jeux de stratégie..)

Ceux qui veulent faire partager un jeu spécifique peuvent l’amener et le faire découvrir aux autres.

Venez nombreux car il y en aura pour tous les goûts.

La médiathèque organise une nouvelle soirée jeu de société.

De nombreux jeux seront proposés lors de cette soirée (cartes, dés, jeux de plateaux, jeux de stratégie..)

Ceux qui veulent faire partager un jeu spécifique peuvent l’amener et le faire découvrir aux autres.

Venez nombreux car il y en aura pour tous les goûts. Pas besoin d’arriver à l’heure pour pouvoir jouer et s’intégrer à un groupe de joueurs. .

Place François Mitterrand Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 26 54 mediatheque.yzeures.37@gmail.com

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English :

There will be plenty of games to choose from this evening (card games, dice games, board games, strategy games, etc.).

Anyone who wants to share a specific game is welcome to bring it along and introduce it to others.

We hope to see many of you there—there will be something for everyone.

L’événement Soirée jeux de société d’antan Yzeures-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-09-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire