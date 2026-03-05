Soirée jeux de société Bibliothèque ludothèque Dax
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
2026-03-20
2026-03-20
2026-03-20
Venez retrouver la sélection de jeux proposée par les ludothécaires. Au programme : jeux de stratégie, d’ambiance, d’énigme ou encore jeux de gestion… il y en a pour tous les goûts ! Les jeux sont fournis par la bibliothèque-ludothèque mais libre à chacun d’amener un de ses trésors ludiques pour le faire découvrir.
A partir de 10 ans, les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. .
Bibliothèque ludothèque 3 rue du Palais Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 72 89 bibliotheque@dax.fr
