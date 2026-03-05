Soirée jeux de société Bibliothèque ludothèque Dax

Soirée jeux de société

Bibliothèque ludothèque 3 rue du Palais Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Venez retrouver la sélection de jeux proposée par les ludothécaires. Au programme : jeux de stratégie, d’ambiance, d’énigme ou encore jeux de gestion… il y en a pour tous les goûts ! Les jeux sont fournis par la bibliothèque-ludothèque mais libre à chacun d’amener un de ses trésors ludiques pour le faire découvrir.

A partir de 10 ans, les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. .

Bibliothèque ludothèque 3 rue du Palais Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 72 89 bibliotheque@dax.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée jeux de société

L’événement Soirée jeux de société Dax a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Grand Dax