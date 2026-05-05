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Soirée jeux de société Bibliothèque-ludothèque Dax

Soirée jeux de société Bibliothèque-ludothèque Dax

Soirée jeux de société Bibliothèque-ludothèque Dax vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque-ludothèque

Adresse : 3 rue du Palais

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Dax

Soirée jeux de société

Bibliothèque-ludothèque 3 rue du Palais Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29 23:00:00

Date(s) :
2026-05-29

Venez retrouver la sélection de jeux proposée par les ludothécaires. Au programme : jeux de stratégie, d’ambiance, d’énigme ou encore jeux de gestion… il y en a pour tous les goûts ! Les jeux sont fournis par la bibliothèque-ludothèque mais libre à chacun d’amener un de ses trésors ludiques pour le faire découvrir.
A partir de 10 ans, les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.
Inscriptions jusqu’au 27/05 maximum.   .

Bibliothèque-ludothèque 3 rue du Palais Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 72 89  bibliotheque@dax.fr

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English : Soirée jeux de société

L’événement Soirée jeux de société Dax a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Grand Dax

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