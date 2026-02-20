Soirée jeux de société Salle des fêtes Devay

Soirée jeux de société

Salle des fêtes Rue des Sarrasins Devay Nièvre

Gratuit

Début : 2026-03-06 18:00:00

fin : 2026-03-06 22:00:00

Le Centre Socio-culturel Les Platanes de Decize, propose une soirée jeux, en accès libre, pour tout public.

Possibilité d’apporter vos propres jeux.

Buvette et restauration sur place

C’est l’occasion de retrouver des jeux connus et d’en découvrir de nouveaux… L’important c’est de participer, alors n’hésitez pas à venir ! .

Salle des fêtes Rue des Sarrasins Devay 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 77 19 20 accueil@csc-decize.fr

English : Soirée jeux de société

