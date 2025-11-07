Soirée jeux de société Bibliothèque municipale Doix lès Fontaines

Soirée jeux de société Bibliothèque municipale Doix lès Fontaines vendredi 7 novembre 2025.

Soirée jeux de société

Bibliothèque municipale 15 Rue du Château Doix lès Fontaines Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 19:30:00

fin : 2025-11-07 22:30:00

Date(s) :

2025-11-07

Venez passer une soirée placée sous le signe de la bonne humeur !

Envie de passer un moment convivial autour d’un plateau de jeu ? La bibliothèque vous invite à une soirée jeux de société ouverte à tous, petits et grands !

Rejoignez-nous pour découvrir (ou redécouvrir) des jeux variés stratégie, ambiance, coopération, réflexion… Il y en aura pour tous les goûts ! Que vous soyez joueur débutant ou passionné, venez partager un bon moment dans une ambiance détendue et chaleureuse.

N’hésitez pas à venir seul, en famille ou entre amis. L’équipe de la bibliothèque sera là pour vous guider dans les règles et animer la soirée.

Retrouvez une soirée jeux chaque premier vendredi, tous les 2 mois.

Gratuit ouvert à tous.

Renseignements 02 51 53 90 15, 07 43 36 35 46, bibliothequededoix@laposte.net .

Bibliothèque municipale 15 Rue du Château Doix lès Fontaines 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 90 15

English :

Come and enjoy a fun-filled evening!

German :

Verbringen Sie einen Abend, der ganz im Zeichen der guten Laune steht!

Italiano :

Venite a godervi una serata all’insegna del divertimento!

Espanol :

¡Venga y disfrute de una velada llena de diversión!

L’événement Soirée jeux de société Doix lès Fontaines a été mis à jour le 2025-10-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin