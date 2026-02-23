Soirée jeux de société Maison des Associations Médiathèque Dompaire
Soirée jeux de société Maison des Associations Médiathèque Dompaire vendredi 10 avril 2026.
Soirée jeux de société
Maison des Associations Médiathèque 231 Rue du Cimetière Dompaire Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-10 20:00:00
fin : 2026-04-10 23:00:00
Date(s) :
2026-04-10
Soirée jeux de société.
Ados adultes.
Sur réservation.Tout public
.
Maison des Associations Médiathèque 231 Rue du Cimetière Dompaire 88270 Vosges Grand Est +33 3 29 34 67 57 bibliotheque-dompaire@orange.fr
English :
Board games evening.
Adults.
Reservations required.
L’événement Soirée jeux de société Dompaire a été mis à jour le 2026-02-23 par OT MIRECOURT