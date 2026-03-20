Soirée jeux de société

Maire de Echenay Échenay Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Tout public

Adultes et enfants pourront profiter d’un moment convivial autour de jeux de sociétés et de jeux de cartes (tarot, belote, nain jaune, milles bornes, echecs, dames, chroni…). Vous pouvez aussi apporter votre jeu préféré !

Des boissons seront disponibles sur place. Début de la soirée à partir de 20h

Ouvert à tous, adultes et enfants .

Maire de Echenay Échenay 52230 Haute-Marne Grand Est +33 7 84 21 93 81

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English :

L’événement Soirée jeux de société Échenay a été mis à jour le 2026-03-16 par Antenne de Joinville