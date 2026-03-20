Soirée jeux de société Échenay
Soirée jeux de société Échenay vendredi 27 mars 2026.
Soirée jeux de société
Maire de Echenay Échenay Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Tout public
Adultes et enfants pourront profiter d’un moment convivial autour de jeux de sociétés et de jeux de cartes (tarot, belote, nain jaune, milles bornes, echecs, dames, chroni…). Vous pouvez aussi apporter votre jeu préféré !
Des boissons seront disponibles sur place. Début de la soirée à partir de 20h
Ouvert à tous, adultes et enfants .
Maire de Echenay Échenay 52230 Haute-Marne Grand Est +33 7 84 21 93 81
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English :
L’événement Soirée jeux de société Échenay a été mis à jour le 2026-03-16 par Antenne de Joinville