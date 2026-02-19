Soirée Jeux de société Échourgnac
vendredi 13 mars 2026
Soirée Jeux de société
Salle des Fêtes Échourgnac Dordogne
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
2026-03-13
Soirée Jeux de société Jeux enfants et adultes, un coin-jeux pour les plus petits à partir de 18h. Animation gratuite, buvette et petite restauration à la salle des fêtes 06 74 02 09 39 .
Salle des Fêtes Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 02 09 39
English : Soirée Jeux de société
