Soirée jeux de société Édition Noël Rue du Stade Ligné

Soirée jeux de société Édition Noël

Rue du Stade Local’ados Ligné Loire-Atlantique

Début : 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Pour cette dernière soirée jeux de l’année 2025, nous vous proposons une soirée un peu spéciale.

– Repas partagé chacun ramène un petit quelque chose à grignoter, pour un moment convivial. Le bureau de l’association proposera des boissons gratuites pour fêter la fin d’année.

– Thématique jeux d’ambiance.

Pour rappel tous les 2èmes et 4èmes vendredis de chaque mois, rendez-vous au Local’Ados pour partager votre passion des jeux de société

– Débutants ou initiés, tout le monde est le bienvenu !

– Jeux de stratégie, jeux de plateaux, jeux d’ambiance, coopératifs ou compétitifs tous les types jeux sont mis à l’honneur.

Les joueurs peuvent être force de proposition et apporter un ou plusieurs jeux pendant les soirées.

Pour mieux s’organiser avant chaque soirée, vous pouvez rejoindre le Discord de l’association pour échanger avec les autres adhérents. .

