Soirée jeux de société en famille, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

Soirée jeux de société en famille, à la Micro-Folie
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-03
2025-10-03
Soirée jeux de société en partenariat avec le collectif Mont’Art. C’est vendredi, vous connaissez les programmes TV par cœur ? Et si on changeait la routine ? Venez jouer et partagez un moment ludique et convivial autour des jeux de société ! Public Famille (6+). Su réservation. .
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org
