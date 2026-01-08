Soirée jeux de société en famille, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

Soirée jeux de société en famille, à la Micro-Folie

Espace culturel Laaps'Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

2026-01-23

2026-01-23

2026-01-23

Soirée jeux de société animée par Virginie en partenariat avec le collectif Mont’Art

Et si on changeait la routine ? Venez jouer et partagez un moment ludique et convivial autour des jeux de société ! Public Famille (6+). Sur réservation. .

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org

