Soirée jeux de société en famille, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
2026-01-23
Soirée jeux de société animée par Virginie en partenariat avec le collectif Mont’Art
Et si on changeait la routine ? Venez jouer et partagez un moment ludique et convivial autour des jeux de société ! Public Famille (6+). Sur réservation. .
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org
