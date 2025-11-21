Soirée jeux de société en pyjama à Creully Médiathèque Creully sur Seulles
Début : 2025-11-21 19:30:00
fin : 2025-11-21 22:30:00
2025-11-21
Pour la première fois à la médiathèque de Creully-sur-Seulles, venez passer une soirée jeux de société en PYJAMA ! Sortez votre plus beau pyjama et venez jouer avec nous !
Médiathèque Creully Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie +33 2 31 80 38 93 bibliocreully@gmail.com
English : Soirée jeux de société en pyjama à Creully
For the first time at the Creully-sur-Seulles media library, come and enjoy an evening of board games in PYJAMAS! Get out your best pyjamas and come and play with us!
German : Soirée jeux de société en pyjama à Creully
Zum ersten Mal in der Mediathek von Creully-sur-Seulles: Verbringen Sie einen Abend mit Gesellschaftsspielen im PYJAMA! Holen Sie Ihren schönsten Pyjama heraus und spielen Sie mit uns!
Italiano :
Per la prima volta alla biblioteca multimediale di Creully-sur-Seulles, venite a godervi una serata di giochi da tavolo in PIGIAMA! Tirate fuori il vostro pigiama migliore e venite a giocare con noi!
Espanol :
Por primera vez en la mediateca de Creully-sur-Seulles, ¡ven a disfrutar de una tarde de juegos de mesa en PYJAMAS! ¡Saca tu mejor pijama y ven a jugar con nosotros!
