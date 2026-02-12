Soirée jeux de société Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Vendredi 6 mars, 18h00 Tout public, entrée libre et gratuite

Venir passer un moment en famille ou entre amis. Apporter un plat salé ou sucré afin de le partager.

Plongez dans l’univers des jeux de société lors des soirées jeux à la médiathèque !

Découvrez, jouez, partagez et passez un moment convivial en famille ou entre amis. Que vous soyez novice ou passionné, nos habitués se feront un plaisir de vous initier aux règles et de vous faire découvrir de nouveaux jeux. Vous pouvez également apporter de quoi grignoter et un plat à partager pour passer une soirée dans une ambiance détendue et festive.

Dès la fermeture de la médiathèque, place aux jeux !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-06T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-06T22:00:00.000+01:00

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan



