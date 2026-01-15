Soirée jeux de société Esquiule
Soirée jeux de société Esquiule vendredi 30 janvier 2026.
Soirée jeux de société
Maison pour Tous Esquiule Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-30
2026-01-30
Elkarbidea lance une soirée jeux de société, rejoignez-les pour un moment de convivialité en famille ou entre ami.e.s ! Possibilité d'apporter vos jeux favoris, boissons et quelques gourmandises pour une soirée encore plus festive.
Boissons et petite restauration sur place.
Maison pour Tous Esquiule 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine evs.elkarbidea@gmail.com
English : Soirée jeux de société
