Soirée jeux de société Esquiule

Soirée jeux de société

Maison pour Tous Esquiule Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Elkarbidea lance une soirée jeux de société, rejoignez-les pour un moment de convivialité en famille ou entre ami.e.s ! Possibilité d’apporter vos jeux favoris, boissons et quelques gourmandises pour une soirée encore plus festive.

Boissons et petite restauration sur place. .

Maison pour Tous Esquiule 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine evs.elkarbidea@gmail.com

