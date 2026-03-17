Soirée jeux de société et cartes à Augicourt

Rue de l’Église AUGICOURT Augicourt Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11 23:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Soirée jeux de cartes et sociétés le samedi 11 avril à 20h00 à la salle des fêtes à Augicourt. De 1 à 99 ans.

Petite buvette et restauration.

Réservation dernier délai le vendredi 10 avril. .

Rue de l’Église AUGICOURT Augicourt 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 72 06 67 associationaugicourt@gmail.com

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English : Soirée jeux de société et cartes à Augicourt

L’événement Soirée jeux de société et cartes à Augicourt Augicourt a été mis à jour le 2026-03-17 par JUSSEY TOURISME