Soirée jeux de société et cartes à Augicourt Rue de l’Église Augicourt
Soirée jeux de société et cartes à Augicourt Rue de l’Église Augicourt samedi 11 avril 2026.
Soirée jeux de société et cartes à Augicourt
Rue de l’Église AUGICOURT Augicourt Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:00:00
fin : 2026-04-11 23:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Soirée jeux de cartes et sociétés le samedi 11 avril à 20h00 à la salle des fêtes à Augicourt. De 1 à 99 ans.
Petite buvette et restauration.
Réservation dernier délai le vendredi 10 avril. .
Rue de l’Église AUGICOURT Augicourt 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 72 06 67 associationaugicourt@gmail.com
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English : Soirée jeux de société et cartes à Augicourt
L’événement Soirée jeux de société et cartes à Augicourt Augicourt a été mis à jour le 2026-03-17 par JUSSEY TOURISME