Soirée jeux de société et concours de puzzle Médiathèque de Ploeren – Le Triskell Ploeren

Plongez dans l’univers des jeux de société lors des soirées jeux à la médiathèque !

Découvrez, jouez, partagez et passez un moment convivial en famille ou entre amis. Que vous soyez novice ou passionné, nos habitués se feront un plaisir de vous initier aux règles et de vous faire découvrir de nouveaux jeux. Vous pouvez également apporter de quoi grignoter et un plat à partager pour passer une soirée dans une ambiance détendue et festive.

Dès la fermeture de la médiathèque, place aux jeux !

_**De 18h à 22h / A la médiathèque / Tout public / Entrée libre**_

**EN BONUS ! Concours de puzzle du pôle rose !**

De 19h à 21h30, venez mettre à l’épreuve votre rapidité à réaliser un puzzle en équipe de 4 ! L’équipe gagnante de Ploeren affrontera les équipes gagnantes d’Arradon, Baden, Le Bono et Plougoumelen pour une finale ultime fin mars !

_**Tout pubic dès 8 ans / Inscription à la médiathèque**_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-30T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-30T22:00:00.000+01:00

Médiathèque de Ploeren – Le Triskell médiathèque ploeren Ploeren 56880 Morbihan



