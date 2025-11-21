Soirée jeux de société et escape games Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

Doué-la-Fontaine 3 Place Théophane Venard Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21 22:00:00

2025-11-21

Envie de passer un moment ludique, convivial et plein de surprises ?

La médiathèque vous invite à une soirée exceptionnelle placée sous le signe du jeu et de l’aventure !

Au programme

-Une sélection de jeux de société pour tous les âges stratégie, coopération, ambiance, réflexion… il y en aura pour tous les goûts !

-Des escape games à relever en équipe résolvez des énigmes, fouillez, décodez… et tentez de sortir dans les temps !

-Une ambiance chaleureuse et détendue, pour jouer, rire et partager.

Seul, en famille ou entre amis, que vous soyez novice ou joueur passionné, cette soirée est ouverte à tous les curieux et amateurs de jeux.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 21 novembre 2025 de 19h à 22h. .

