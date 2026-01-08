Soirée jeux de société et jeux de rôles Labenne

Soirée jeux de société et jeux de rôles

Salle Carré d’As Labenne Landes

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

2026-01-16

Partagez un moment convivial autour de jeux de société modernes pour tous les âges et tous les niveaux !

La Benne à Jeux vous invite à découvrir l’univers des jeux de société modernes à travers des soirées ouvertes à tous curieux, débutants ou passionnés.

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, des bénévoles vous accompagnent pour choisir parmi des dizaines de jeux accessibles ou plus stratégiques, à pratiquer en famille ou entre amis.

Que vous aimiez les jeux rapides, coopératifs, d’ambiance, de réflexion ou d’aventure, vous trouverez forcément de quoi passer un bon moment.

Une belle occasion de rencontrer de nouvelles personnes, de partager des rires et d’explorer des jeux variés dans un esprit de détente et de convivialité. .

Salle Carré d’As Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 61 25 48 labenneajeux@gmail.com

Share a convivial moment around modern board games for all ages and levels!

