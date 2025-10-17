Soirée jeux de société et jeux vidéo, au centre Alexis Peyret Centre Alexis Peyret Serres-Castet
Centre Alexis Peyret 2 Rue Aristide Finco Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques
Venez passer un moment convivial avec nous ! Entre amis ou en famille, que vous ayez entre 0 à 99 ans, nous vous attendons pour une soirée placée sous le signe de la bonne humeur et du jeu !
Au programme jeux de société, jeux en bois, jeux de cartes, jeux vidéo… Il y en aura pour tous les goûts ! Des stands de prévention seront aussi présents pour s’informer tout en s’amusant.
Buvette et restauration sur place. Inscription recommandée. .
Centre Alexis Peyret 2 Rue Aristide Finco Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 11 66 amandine.arette@csap.fr
