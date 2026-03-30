Soirée jeux de société et jeux vidéo, au centre Alexis Peyret Centre Alexis Peyret Serres-Castet
Soirée jeux de société et jeux vidéo, au centre Alexis Peyret Centre Alexis Peyret Serres-Castet vendredi 3 avril 2026.
Soirée jeux de société et jeux vidéo, au centre Alexis Peyret
Centre Alexis Peyret 2 Rue Aristide Finco Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Venez passer un moment convivial avec nous ! Entre amis ou en famille, que vous ayez entre 0 à 99 ans, nous vous attendons pour une soirée placée sous le signe de la bonne humeur et du jeu !
Au programme jeux de société, jeux en bois, jeux de cartes, jeux vidéo… Il y en aura pour tous les goûts ! Buvette et restauration sur place. Inscription recommandée. .
Centre Alexis Peyret 2 Rue Aristide Finco Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 11 66 amandine.arette@csap.fr
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English : Soirée jeux de société et jeux vidéo, au centre Alexis Peyret
L’événement Soirée jeux de société et jeux vidéo, au centre Alexis Peyret Serres-Castet a été mis à jour le 2026-03-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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