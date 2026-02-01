Soirée jeux de société et murder party Médiathèque Les ateliers du jour Montceau-les-Mines
Soirée jeux de société et murder party Médiathèque Les ateliers du jour Montceau-les-Mines vendredi 13 février 2026.
Médiathèque Les ateliers du jour 56 quai Jules Chagot Montceau-les-Mines Saône-et-Loire
Gratuit
13 février 2026 19:00:00
Soirée jeux de société en famille un moment de partage et de convivialité autour de différents jeux.
Murder Party en partenariat avec Les Dés Rangés des Mines . Sur inscription (10 pers. maxi), dès 16 ans. .
Médiathèque Les ateliers du jour 56 quai Jules Chagot Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 57 27 92 mediatheque@montceaulesmines.fr
