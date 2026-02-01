Soirée jeux de société et murder party Médiathèque Les ateliers du jour Montceau-les-Mines

Soirée jeux de société et murder party

Médiathèque Les ateliers du jour 56 quai Jules Chagot Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Début : 2026-02-13 19:00:00

2026-02-13

Soirée jeux de société en famille un moment de partage et de convivialité autour de différents jeux.

Murder Party en partenariat avec Les Dés Rangés des Mines . Sur inscription (10 pers. maxi), dès 16 ans. .

