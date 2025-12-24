Soirée Jeux de Société, Bibliothèque Eymet

Soirée Jeux de Société

Bibliothèque 31 Rue du Couvent Eymet Dordogne

Début : 2026-01-02

fin : 2026-01-02

2026-01-02

L’association Ludika organise des soirées jeux de société gratuites et ouvertes à tous dès 8 ans.

Seul(e) ou à plusieurs, amateur ou amatrice de jeux de société, venez partager un moment ludique. Il y aura quantité de jeux pour tous les goûts jeux d’ambiance, familiaux, de stratégie, de cartes… Pas besoin de lire les règles, tout vous sera expliqué sur place.

Bien que tout soit fourni, n’hésitez pas à amener des jeux si vous souhaitez également en faire découvrir.

Pensez simplement à venir accompagné de votre sourire et bonne humeur .

Buvette sur place. .

+33 6 65 24 29 02 bibliotheque@eymet-dordogne.fr

