Soirée Jeux de Société Bibliothèque Eymet
Soirée Jeux de Société Bibliothèque Eymet vendredi 24 avril 2026.
Soirée Jeux de Société
Bibliothèque 31 Rue du Couvent Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
L’association Ludika organise des soirées jeux de société gratuites et ouvertes à tous dès 8 ans.
Seul(e) ou à plusieurs, amateur ou amatrice de jeux de société, venez partager un moment ludique. Il y aura quantité de jeux pour tous les goûts jeux d’ambiance, familiaux, de stratégie, de cartes… Pas besoin de lire les règles, tout vous sera expliqué sur place.
Bien que tout soit fourni, n’hésitez pas à amener des jeux si vous souhaitez également en faire découvrir.
Pensez simplement à venir accompagné de votre sourire et bonne humeur .
Buvette sur place. .
Bibliothèque 31 Rue du Couvent Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 24 29 02 bibliotheque@eymet-dordogne.fr
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English : Soirée Jeux de Société
L’événement Soirée Jeux de Société Eymet a été mis à jour le 2026-03-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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