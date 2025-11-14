Soirée jeux de société Salle sous la mairie Fort-du-Plasne

Soirée jeux de société

Fort-du-Plasne

14 novembre 2025, 20:00

2025-11-14

Soirée jeux de société avec l’association Patrimoine et Tradition, salle sous la mairie

Vous pouvez venir avec vos jeux ou venir découvrir une sélection de jeux adaptés à tous les âges, rencontrez vos voisins et partagez une soirée sous le signe de la bonne humeur.

Que vous soyez joueur passionné ou simplement curieux, vous êtes les bienvenus. .

Salle sous la mairie Grande Rue Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 51 38 00 patrimoinetradition.fdp@gmail.com

